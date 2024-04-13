Soma'da maden ocağı bir can daha aldı

Kaynak: İHA
Soma'da maden ocağı bir can daha aldı
Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında tambura sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir firmaya ait maden ocağında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre özel bir maden ocağında saat 18.00 sıralarında Halit Gürpınar isimli işçi tambura sıkıştı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Gürpınar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

41 yaşındaki maden işçisi Halit Gürpınar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu ve emekliliğine de 1 yıldan az bir süre kaldığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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