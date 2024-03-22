Son 50 yılın en çetin kışı. Milyonlarca hayvan öldü

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Moğolistan'da yaşanan duruma yönelik uluslararası acil yardım çağrısında bulundu.

IFRC tarafından yapılan yazılı açıklamada, 4,7 milyondan fazla hayvanın ölmesine neden olan dondurucu soğukların, bölgede hayatını sürdüren binlerce vatandaşın geçim kaynağını tehdit ettiğini bildirdi.

"Dzud" hava olayının, otlak alanların karla kaplanması sonucu besi hayvanlarının yiyeceğe ulaşmasını önlediği belirtilen açıklamada, bu hava olayı yüzünden, ülkede hayvancılıkla uğraşan 2 bin 250'den fazla ailenin hayvanlarının yüzde 70'ini kaybettiği ve 7 binden fazla ailenin de yeterli gıdaya ulaşamadığı açıklandı.

IFRC Bölge Direktörü Alexander Matheou, CNN'e verdiği demeçte, besi hayvanlarından geçimlerini sağlayan bu insanların sadece birkaç ay içinde yoksul kaldığını, bazılarının artık beslenemediğini ve evlerini ısıtamadığını söyledi.

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Önceden çok nadiren gerçekleşen "dzud" hava olayının artık sık gerçekleştiğini belirten Matheou, şu anda bahar olmasına rağmen Moğolistan'da etkisini devam ettiren kış yüzünden yerlerde hala karların olduğuna ve hayvanların ölmeye devam ettiğine işaret etti.

Matheou, "dzud" yüzünden karla kapanan yolların, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına ulaşımı da zorlaştırdığını aktardı.

Moğolistan'da kurak geçen yazın ardından gelen çok sert kışlara verilen isim "dzud" hava olayının, normalde her 12 senede bir meydana geldiği ancak üst üste 2 senedir ülkeyi etkisi altına aldığı biliniyor.

Geçen yıl "dzud" sebebiyle 1 milyonu aşkın çiftlik hayvanının telef olduğu tahmin ediliyor.