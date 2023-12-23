Son 53 yılda olmayan Kasım ayında oldu

Ortalama sıcaklık normalden 3.2 derece fazla, 12.5 derece olduğu bildirildi. Yağış miktarı ise normalin yüzde 88 üstünde, 109.3 milimetre olarak ölçüldü.

Türkiye'nin 67 yerinde kasım ayında en yüksek sıcaklıklar görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye'nin 1991-2020 arası kasım ayı ortalama sıcaklığı 9.3 dereceydi. Ancak 2023 Kasım ayında ortalama sıcaklık 12.5 derece oldu ve normalden 3.2 derece yüksekti. Bu da 2023 Kasım ayını, 2010 Kasım ayı ile birlikte son 53 yılın en sıcak kasım ayı yaptı. 2023 Kasım ayında en yüksek sıcaklıklar kıyılarda 25-32 derece arasında değişti. En sıcak yer ise 32.9 derece ile Manisa Salihli oldu.

2023 Kasım ayında ortalama en düşük sıcaklıklar da 1991-2020 arası en düşük sıcaklık normallerinin 0.8 derece üzerindeydi. En soğuk yer ise -15.3 derece ile Erzurum oldu. 2023 Kasım ayında ortalama en yüksek sıcaklıklar ise 1991-2020 arası en yüksek sıcaklık normallerinin 4.1 derece üzerindeydi.

Türkiye'nin pek çok bölgesinde, kasım ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üstündeydi. 67 ilde sıcaklıklar uzun yıllar ortalamalarını aşarak rekor seviyelere ulaştı.

Kasım ayında rekor sıcaklıklar yaşayan bazı yerler şunlardı:

"Salihli'de uzun yıllar rekoru 3 derece aşarak 32.9, Yalova'da 3.1 derece aşarak 32.8, Lüleburgaz'da

3.2 derece aşarak 31.8, Çanakkale'de 3.2 derece aşarak 31.2 derece oldu."

Yağışlara bakıldığında, Türkiye genelinde son 34 yılın en yağışlı kasım ayı yaşandığı görüldü.

1991-2020 arası kasım ayı normali 58.3 milimetre iken, 2022 Kasım ayında 46.2 milimetre yağış düştü. 2023 Kasım ayında ise yağış miktarı 109.3 milimetre oldu.

ZONGULDAK EN ÇOK YAĞIŞ ALAN YER OLDU

Yağışlar normaline göre yüzde 88, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. En çok yağış alan yer 295.5 milimetre ile Zonguldak oldu. En az yağış alan yer ise 25.7 milimetre ile Iğdır oldu. Yağışlar Kırklareli, İstanbul, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Bartın, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Adıyaman, Diyarbakır ve Şırnak'ta yer yer normalin 3 katından fazla oldu.

13 İLDE YAĞIŞ REKORU KIRILDI

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Bingöl, Zonguldak, Bursa, Bolu, Düzce, Bartın, Tunceli, Sakarya, Diyarbakır illerinde son 63 yılın en çok yağış alan kasım ayı yaşandı. Normaline göre en fazla azalan yağış ise yüzde 21 ile Ordu'da oldu.