Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis cezası istenen İBB iddianamesi gündemdeki yerini korurken, İktidarın İmralı süreci adımları devam ediyor. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, PKK'nın kurucusu ve vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ziyaret edilmesini bugün görüşmesi bekleniyor. Ziyarete ilişkin tavrını henüz açıklamayan CHP'nin kararı toplantı öncesinde duyurması bekleniyor.

Anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı. İktidara yakın Sonar Araştırma'nın 2025 Kasım ayı anketi ortaya çıktı.

Ankette vatandaşlara 'Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 35,3'ü CHP derken onu 33,8 ile AKP izledi.

AKP'yi sırasıyla

Yüzde 10,1 ile DEM Parti

Yüzde 4,4 ile MHP

Yüzde 4,3 ile Zafer Partisi

Yüzde 2,4 ile Yeniden Refah Partisi

Yüzde 2,1 ile Anahtar Partisi

Yüzde 1,8 Diğer izledi.