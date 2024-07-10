Son ankette bir ilk yaşandı! Saray'da alarm zilleri son ses çaldı

AKP iktidarı kan kaybetmeye devam ediyor. Anketlerde ilk kez AKP'yi destekleyenlerin oranı yüzde 30'un altında bir oy aldı.

AREA'dan tarafından gerçekleştirilen ankette, “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz” sorusuna; CHP diyenler yüzde 32,1 ile çoğunluğu alırken ilk kez AKP yüzde 30’un altına düşerek yüzde 29 oranında oy aldı.

Gerçekleştirilen anket sonucunda ise halkın yüzde 53,3 ile erken genel seçim istediği görüldü.

AREA Araştırma tarafından 4-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 56 kişiyle Türkiye Siyasi Durum Araştırması yapıldı. Anketin gündem sorusu ise “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” oldu.

Anket sonucunda elde edilen, veriler siyasi partilerin 14 Mayıs genel seçimlerinde kazandıkları oy oranlarıyla karşılaştırıldı. Buna göre geçerli oylar üzerinden ilk sırayı yüzde 32,1 ile CHP aldı.

Geçtiğimiz genel seçimlerde yüzde 25,4 oy oranıyla ikinci sırada yer alan CHP’nin yükselişi sürüyor.

AKP ise oy kaybetmeye devam ediyor. Ankete katılan vatandaşların yüzde 29’u AKP cevabını verdi. AKP, geçtiğimiz seçimde yüzde 35,6 oy oranına sahipti. MHP ise genel seçimlere göre oy oranını 0,3 yükselterek 10,4’lük oy oranına erişti.

Seçime Yeşil Sol Parti adıyla giren DEM Parti, yüzde 8,8 oy almıştı. Ankette ise partinin 9,6’lara ulaştığı görüldü.

PARTİLERİN OY ORANLARI YÜKSELDİ

İYİ Parti’nin oy oranı ise 3,6 puan düşerek 6,1 olurken Zafer Partisi’nin de oy oranının iki katından fazlasını kazanarak 5’e yükseldiği görüldü. Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) ise oy oranı 4,3’e çıkarak 1,5 puan yükseldi.

VATANDAŞ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Ankette “Sizce erken genel seçim olmalı mıdır?” sorusuna yüzde 53,3 evet cevabını verdi. Çoğunluğun erken seçim istediği ankette hayır cevabını verenlerin oranı da yüzde 41,2 oldu. Yüzde 5,5 ise fikir belirtmedi.



HALK BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN MEMNUN DEĞİL

Araştırma vatandaşların başkanlık sisteminden de memnun olmadığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle devam etmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 35,4 olurken; çoğunluk yüzde 54,5 ile parlamenter sisteme dönüş istedi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 10,1 olarak görüldü.



ŞİMŞEK GÜVEN VERMİYOR

Yüksek enflasyonlar ve sık sık yapılan zamanlar halkta Mehmet Şimşek'e yönelik tepkileri de beraberinde getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uyguladığı politikaların ülkeyi düze çıkarabileceğini belirtenlerin oranı yüzde 26,2 oldu. Ülkeyi düze çıkaramayacağını belirtenlerin oranı ise olumlu oy verenleri açık arayla geçerek 61,1 oldu. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 12,7 oldu.

ESAD’LA GÖRÜŞÜLMELİ DİYENLERİN ORANI 85,4

Hükümetin Suriye’deki rejimin başkanı Beşşar Esad ile görüşmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 85,4 oldu. Görüşmemesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 8,5 iken yüzde 6,1 fikir beyan etmedi.