Son ankette iktidara gariban tokadı! 22 yıldır böyle bir sonuç görülmedi

Araştırma, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde yapıldı. Toplamda ortalama 1784 kişiyle gerçekleştirildi.

3 AYLIK VERİLER İÇERİYOR

Anket, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarının verilerini içeriyor.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA?"

Ankette, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltilerek katılımcılardan tercihleri alındı.

CHP İLE AKP ARASINDAKİ MAKAS AÇILDI

Kararsız, protesto ve cevapsız seçenekleri dağıtılmadan önce CHP’nin oyu yüzde 35,9 iken Temmuz ayında yüzde 33,8’e geriledi.

Aynı dönemde AKP’nin oyu Nisan ayında yüzde 31,1 iken Temmuz ayında yüzde 26,1’e düştü.

Bu sonuçlar, AKP ile CHP arasındaki farkın 4 ay içinde açıldığını gösteriyor.