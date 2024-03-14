Son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadeledeki kararlı tutumunu vurguladı.

Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG, IŞİD ve FETÖ gibi terör örgütlerine yönelik operasyonlar neticesinde, yılbaşından bu yana 582 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunların 229’unun Irak’ın kuzeyinde, 353’ünün ise Suriye’nin kuzeyinde olduğunu belirtti. Ayrıca, geçen hafta Irak’ın kuzeyinden kaçan iki PKK’lı teröristin Habur Sınır Kapısı’nda teslim olduğunu açıkladı.

Tuğamiral Aktürk, Suriye’de istikrarın sağlanması ve Suriyelilerin güvenli bir şekilde evlerine dönüş yapmaları için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sınır güvenliği konusunda da bilgi veren Aktürk, son bir haftada 138 kişinin yakalandığını, bunlardan dördünün terör örgütü üyesi olduğunu ve 2,861 kişinin sınırı geçmeye çalışırken engellendiğini söyledi.

Yılbaşından itibaren sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 1,747 kişinin yakalandığını, engellenen kişi sayısının ise 34,447’ye ulaştığını ekledi.