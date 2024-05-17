Son dakika... 28 Şubat davasında hüküm giyen generallere af

28 Şubat davasında hüküm giyen sanıkların kalan cezaları sağlık sorunları gerekçesiyle kaldırıldı.

Söz konusu kararlar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ile Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker'in cezaları kaldırıldı.

Öte yandan Erdoğan, emekli komutanlarlın yanı sıra sağlık sorunları sebebiyle 7 mahkumun daha cezalarını kaldırdı.

NE OLMUŞTU?

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan, aralarında 14 sanık hakkında tutuklama kararı vermişti

Yargıtay'da da cezaları kesinleşen 14 emekli general, 2021 yılında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emekli generaller, bu tarihten bu yana cezaevinde bulunuyordu.