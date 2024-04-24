Son dakika... Bakan Tekin açıkladı. Atanacak öğretmen sayısı belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tv100 televizyonunda Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Seçim vaatlerinden olan öğretmen atamasının hala yapılmamış olması uzun bir zamandır Türkiye'nin gündemini meşgul eden konulardan birisi.

"BİZ RAKAMDA UZLAŞTIK"

Katıldığı televizyon programında, kendisine öğretmen atamalarının sorulması üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atamalara ilişkin tarih verdi.

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada atamaların önümüzdeki hafta kabine toplantısı olduğu takdirde, açıklamanın toplantı sonrası yapılacağını söyledi. Bakan Tekin ayrıca, atanacak öğretmen sayısında uzlaştıklarını ifade etti. Bakan Tekin "2023 KPSS puanları heba olmayacak, biz atamalarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.