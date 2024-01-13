Son dakika… CHP yarınki Tandoğan mitingi iptal etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika… CHP yarınki Tandoğan mitingi iptal etti
Son dakika… Son dakika… CHP MYK’sı Can Atalay için yarın Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirecek olan #SahipÇıkıyoruz mitingini iptal etme kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yarın yapılması planlanan Anayasa mitinginin iptal edildiğini açıkladı.

Özel, Pençe Kilit Operasyonu’nda 9 askerimizin şehit düşmesi nedeniyle Ankara Tandoğan’da gerçekleşmesi planlanan Anayasa mitingini iptal ettiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Özel paylaşımında, “Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan’da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız.” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU:

CHP Parti Meclisi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay’a yönelik Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarını iptal etmesi sebebiyle, 4 Ocak’ta bir miting düzenleme kararı aldı. Bu mitingin 14 Ocak 2024 Pazar günü Ankara Tandoğan’da yapılması öngörülüyordu.

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