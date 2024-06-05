Son dakika… Erdoğan Akşener görüşmesi başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika… Erdoğan Akşener görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesi, Beştepe’de başladı. Merakla beklenen görüşme saat 17.00'de başladı.

Görüşmenin Beştepe'de yapılacağı öğrenilirken daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener arasında telefon görüşmeleri yapılmıştı. İki isim arasından pek çok konunun ele alınması bekleniyor.

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ÇİLLER'İN CENAZESİNE KATILMIŞTI

Akşener, 1 Mayıs'ta görevi Müsavat Dervişoğlu'na devrettikten sonra kamuoyunun karşısına çıkmamıştı. Eski İYİ Parti lideri, pazartesi günü eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in cenaze törenine katıldı.

FAHRETTİN ALTUN DUYURMUŞTU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir" ifadelerine yer verdi.

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ERDOĞAN AKŞENER GÖRÜŞMESİNDEN İLK KARE GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesi Beştepe'de devam ederken görüşmeden ilk kareler de geldi.

İşte Erdoğan- Akşener görüşmesinden ilk kareler,

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