Son dakika... Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Son dakika... Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında bugün saat 16.00'da yapılması başlanan kritik görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

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Görüşme, siyasette normalleşme açıklamalarıyla başlayan gerilimden sonra geldi. Erdoğan görüşme öncesi AKP Grup Toplantısında "MHP ile omuz omuza yürüyoruz" diyerek Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar vermiş, "15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır" ifadelerinin kullanmıştı.

Görüşmede siyasette normalleşme, terörle mücadele, Meclis çalışmaları, ekonomi, öğretmenlik meslek kanunu gibi konuların yer alacağı değerlendiriliyor.

GÖRÜŞMEDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında saat 16.00'da başlayan ilk görüntüler geldi.

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GÖRÜŞMEYİ FAHRETTİN ALTUN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki görüşmeyi dün akşam saatlerin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altın duyurmuştu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceğini duyurmuştu.

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