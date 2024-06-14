Son dakika... Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazadan sonra ehliyetsiz oğlu ile önce Mısır’a daha sonra da ABD’ye firar eden yazar Eylem Tok yakalandı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yazar Eylem Tok ve oğlunun yakalandığı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

"EYLEM TOK VE OĞLU İADE TALEBİMİZ KAPSAMINDA YAKALANMIŞLARDIR.”

Bakan Tunç, “ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır.” dedi.

Tunç, Eylem Tok ve oğlunun iade sürecini bakanlık olarak yakından takip ettiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Yazar Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Cihantimut Tok, 1 Mart 2024 tarihinde Kemerburgaz'da kullandığı lüks otomobille bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken kişilere çarpıp Oğuz Murat Aci'nin (29) ölümüne sebep olmuş, yaşanan olay sonrası annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçmıştı. Yaşanan olay sonrası yazar Eylem Tok ve annesinin iadesi istenmişti.