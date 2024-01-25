Son dakika.. İBB'ye bir aday daha çıktı

İYİ Parti’nin kurucularından olan Taylan Yıldız sosyal medya hesabından bu sabah paylaştığı bir video ile 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için bağımsız bir şekilde aday olduğunu açıkladı.

'İnternetçi abi' lakabı ile bilinen Taylan Yıldız'ın adaylığını duyurması ile İBB için adaylığını açıklayan 5. kişi oldu.

İBB’nin meclis üyesi olan Taylan Yıldız, sosyal medyada ‘İnternetçi Abi’ olarak biliniyor. 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra partisinden istifa eden Taylan Yıldız, istifasını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuş ve “Sebebi kişisel değil, sistemsel” ifadelerini kullanmıştı.

Taylan Yıldız ile birlikte şu ana kadar kesinleşmiş İBB adayları şu şekilde:

Mevcut Başkan/CHP adayı: Ekrem İmamoğlu

AKP/MHP adayı: Murat Kurum

İYİ Parti adayı: Buğra Kavuncu

Zafer Partisi adayı: Azmi Karamahmutoğlu

Eski tip politikaların artık iflas ettiğini belirten Taylan Yıldız, siyaset kanallarının kapandığını ve temsiliyetin bir avuç eski kafalıya kaldığını söyledi.

KÜSKÜN SEÇMEN VURGUSU

Paylaştığı videoda İstanbul’da siyasetten umudunu kesen vatandaşların sayısının 2 milyonu bulduğunu belirten Yıldız, bu durumun çok vahim olduğunu belirtti.

Eski siyasetçilerin küskünler ordusu yarattığını ifade eden Taylan Yıldız, eski tip siyasetçilerin halkı ayrıştığına dikkat çekti.

Siyasetin iki kutba ayrıldığını belirten Yıldız, AKP’yi kast ederek bir tarafın İstanbul’u geri alacağım söylemine karşın Ekrem İmamoğlu’nu kast ederek, “Vermeyeceğim artık benim” ifadelerini kullandı.

GENÇ VURGUSU

Yıldız paylaştığı videoda ekonomik ve toplumsal sorunların yanı sıra gençler üzerinde durarak, adaylık kararını da gençler ile birlikte aldığını söyledi. Yanlış giden işler adına sorumluluk aldığını söyleyen Yıldız, dijital demokrasiyi esas alacaklarını söyleyerek bir mobil uygulama kuracaklarını ve alınan her kararda herkesin fikrinin etkili olacağını belirtti.