Son dakika... İYİ Parti Kurultayı'nda ilk sonuçlar geldi

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Son dakika... İYİ Parti Kurultayı'nda ilk sonuçlar geldi
Son dakika... İYİ Parti Kurultayı'ndan ilk sonuçlar geldi. Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370 , Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 delegeden oy aldı. 1171 geçerli, 7 geçersiz oy kullanıldı. Kayıtlı 1302 delege var.

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Seçimli Kurultayı ATO Congresium Salonu’nda düzenleniyor. Genel başkanlık seçiminin ilk turunda salt çoğunluğu sağlayan aday olmadı, seçim ikinci tura kaldı.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Resmî olmayan sonuçlara göre ilk turda adayların aldıkları oylar şöyle:

  • Koray Aydın: 472
  • Müsavat Dervişoğlu: 378
  • Tolga Akalın: 319

Genel başkan seçilmek için salt çoğunluk olan 654 oyun alınması gerekiyor.

İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci turda da salt çoğunluk aranacak. Gene sağlanamazsa üçüncü turda en yüksek oy alan adayın kazanacak. İlk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

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