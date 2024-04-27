Son dakika... İYİ Parti Kurultayı'nda ilk sonuçlar geldi

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Seçimli Kurultayı ATO Congresium Salonu’nda düzenleniyor. Genel başkanlık seçiminin ilk turunda salt çoğunluğu sağlayan aday olmadı, seçim ikinci tura kaldı.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Resmî olmayan sonuçlara göre ilk turda adayların aldıkları oylar şöyle:

Koray Aydın: 472

Müsavat Dervişoğlu: 378

Tolga Akalın: 319

Genel başkan seçilmek için salt çoğunluk olan 654 oyun alınması gerekiyor.



İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa ikinci turda da salt çoğunluk aranacak. Gene sağlanamazsa üçüncü turda en yüksek oy alan adayın kazanacak. İlk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı.