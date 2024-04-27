Son dakika… İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu

İYİ Parti’nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

İlk turu 472 oy alarak önde tamamlayan Koray Aydın, 370 oy alan Müsavat Dervişoğlu’yla birlikte ikinci tura kalmıştı. 327 oy alan Tolga Akalın ise adaylıktan çekilerek kendisine oy veren delegeleri serbest bırakmıştı.

İkinci turda ise Dervişoğlu 570, Aydın 565 oy aldı. Üçüncü turda 611 oy alan Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti’nin yeni genel başkanı seçildi. Koray Aydın ise 548 oyda kaldı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

1960 yılında Ankara’da doğan Dursun Müsavat Dervişoğlu, aslen Ordu Fatsalı. İlkokul ve ortaokulu Fatsa’da okudu. Lise eğitimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun’da tamamladı. 1978’de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi İşletme Bölümüne kaydoldu. Aynı dönemde ülkücü öğrenci hareketlerinde yer aldı. 12 Eylül 1980 askerî darbesi sonrası zorunlu olarak öğrenimine ara verdi.

Daha sonra öğrenci affından yararlanarak eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. MHP’nin birçok kademesinde ve gençlik organizasyonlarında önemli görevler üstlendi.

1978’de Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği Başkanlığı, 1987-1989 arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. 1989 yılında Gençlik Kültür ve Sanat Ocakları Derneği'nin genel başkanlığı görevinden alınarak, dönemin Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş tarafından MÇP Genel Merkezi'nde görevlendirildi. Ardından yine Türkeş’in talimatıyla MHP İzmir teşkilatında görevlendirildi.

2000-2011 arası MHP İzmir İl Başkanlığı yaptı. 2009 Yerel Seçimlerinde MHP İzmir belediye başkanı adayı oldu. 2011 Genel Seçiminde milletvekili adayı oldu. 2012’de MHP Genel Başkanlığına aday oldu ancak kazanamadı.

2017 yılında referandumun ardından MHP’den istifa etti ve daha sonra İYİ Parti’ye geçti. 2018-2019 yılları arasında İYİ Parti mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

27. dönem İzmir milletvekili ve Grup başkanvekili olarak görev yaptı.

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