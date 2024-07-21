Son dakika.. Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri'nde aday olmayacağını açıkladı.

ÇEKİL BASKISI

Biden, uzun süredir hem kendi partisi tarafından hem de muhaliflerce başkanlık yapacak seviyede zihinsel ve fiziksel yeterliliğe sahip olmamakla eleştiriliyordu.

Başkanlık seçimlerindeki yarışacağı Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile katıldığı televizyon programı sonrası ise Biden'a yönelik çekil baskısı oldukça yükselmişti.

EŞİNİ KARIŞTIRMIŞTI

Başkan Biden, son olarak da bir etkinlikte yanında bulunan sarışın bir kadını eşiyle karıştırmış, eşi son anda yanına giderek duruma müdahale etmişti.

BIDEN KARARIYLA İLGİLİ ULUSA SESLENECEK

Yazılı bir açıklama yapan Biden, önümüzdeki hafta içerisinde kararıyla ilgili bir açıklama yapacağını da belirtti.

Biden açıklamasında, döneminin geri kalan sürecinde başkanlık görevine odaklanacağını da ifade etti.

Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini söyleyen Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk" dedi.

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi.

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti.

Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

KAMALA HARRIS'E DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Biden, yartıştan çekildiğini duyurmasının hemen ardından bir açıklama daha yaparak Kamala Harris'i destekleyeceğini duyuran Biden, şu ifadeleri kullandı:

"2020'de parti adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i Başkan Yardımcım olarak seçmekti. Ve bu verdiğim en iyi karardı. Bugün Kamala'ya partimizin bu yılki adayı olması için tam destek sunuyorum. Demokratlar; bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Bunu yapalım."