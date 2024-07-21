Son dakika.. Joe Biden adaylıktan çekildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika.. Joe Biden adaylıktan çekildi

Son dakika... ABD Başkanı Joe Biden, yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesi adaylıktan çekildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri'nde aday olmayacağını açıkladı.

ÇEKİL BASKISI

Biden, uzun süredir hem kendi partisi tarafından hem de muhaliflerce başkanlık yapacak seviyede zihinsel ve fiziksel yeterliliğe sahip olmamakla eleştiriliyordu.

biden.jpgBaşkanlık seçimlerindeki yarışacağı Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile katıldığı televizyon programı sonrası ise Biden'a yönelik çekil baskısı oldukça yükselmişti.

EŞİNİ KARIŞTIRMIŞTI

Başkan Biden, son olarak da bir etkinlikte yanında bulunan sarışın bir kadını eşiyle karıştırmış, eşi son anda yanına giderek duruma müdahale etmişti.

bidenes.jpg

BIDEN KARARIYLA İLGİLİ ULUSA SESLENECEK

Yazılı bir açıklama yapan Biden, önümüzdeki hafta içerisinde kararıyla ilgili bir açıklama yapacağını da belirtti.

Biden açıklamasında, döneminin geri kalan sürecinde başkanlık görevine odaklanacağını da ifade etti.

Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini söyleyen Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk" dedi.

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi.

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti.

Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

KAMALA HARRIS'E DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Biden, yartıştan çekildiğini duyurmasının hemen ardından bir açıklama daha yaparak Kamala Harris'i destekleyeceğini duyuran Biden, şu ifadeleri kullandı:

"2020'de parti adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i Başkan Yardımcım olarak seçmekti. Ve bu verdiğim en iyi karardı. Bugün Kamala'ya partimizin bu yılki adayı olması için tam destek sunuyorum. Demokratlar; bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Bunu yapalım."

bidenaciklama.jpeg

İlgili Haberler
Biden bu sefer de karısını karıştırdı. Başka kadını öperken eşi son anda müdahale etti
ABD'yi karıştıran iddia: Biden çekiliyor
Son Haberler
Yol kenarında tuvaletini yaparken 7 metre yükseklikten düşerek öldü Yaşam
Yol kenarında tuvaletini yaparken 7 metre yükseklikten düşerek öldü
Yere düşen muza ulaşmaya çalışan köpeğin güldüren anları Yaşam
Yere düşen muza ulaşmaya çalışan köpeğin güldüren anları
Kelkit Çayı'nda boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı Yerel Haberler
Kelkit Çayı'nda boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Ali Koç meydan okudu. Verdiği süre dolmadan anlaşma bitti Spor
Ali Koç meydan okudu. Verdiği süre dolmadan anlaşma bitti
Rüyasında şiddet gören dedeyi görüp sahip çıktı Video
Rüyasında şiddet gören dedeyi görüp sahip çıktı
Tamirci 2.4 milyonluk aracın geçmeyen sorunlarına dikkat çekti Video
Tamirci 2.4 milyonluk aracın geçmeyen sorunlarına dikkat çekti
Tapu devir ücreti ne kadar? 2024 Tapu harcı ne kadar oldu? Ekonomi
Tapu devir ücreti ne kadar? 2024 Tapu harcı ne kadar oldu?