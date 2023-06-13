Son Dakika... Özgür Özel CHP Genel Başkan adayı

Halktv'de Timur Soykan, Şule Aydın ve Murat Ağırel'in olduğu Kayda Geçsin programında son günlerde CHP'de sıkça tartışma konularına sebep olan Genel Başkanlık adaylığına ilişkin bomba bir iddia atıldı.

CHP'li kaynaklardan edindiği bilgiye göre konuşan Gazeteci Murat Ağırel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in CHP'de Genel Başkanlık yarışında aday olduğunu söylediğini açıkladı. Ağırel'in aktardığı bilgilere göre "Genel Başkanlıksa Genel başkanlık, hür türlü göreve varım" diyen Özel, "ülke şartları yürü derse yürürüm" şeklinde konuştu.

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