Son Dakika... Putin'den sıkıyönetim kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sıkıyönetim kurallarının ihlal edilmesine 30 günlük gözaltı süresi öngören yasayı imzaladı.

Son Dakika... Putin'den sıkıyönetim kararı

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Putin sıkıyönetimin ihlali halinde para cezası ve tutuklama öngören yasayı imzaladı. Yasaya göre, Sıkıyönetim Yasası, federal yasalar ve Rusya Federasyonu'nun sıkıyönetimle ilgili diğer düzenlemeleri tarafından belirlenen kurallara uyulmaması ve yurttaşların giriştikleri eylemlerin cezai suç içermemesi halinde yurttaşlar için 1000 rubleye kadar para cezası veya 30 güne kadar idari tutuklama uygulanabilecek. Yetkililer için ise 2 bin rubleye kadar para cezası ya da 30 güne kadar idari tutuklama cezaları uygulanacak.

Benzer bir suçun araçla işlenmesi halinde ise suçun işlendiği araca el konulabilecek.

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