Son dakika... Türkiye Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak

Barış Atakan
Son dakika... Türkiye Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak
Türkiye, Voleybol Kadınlar ve Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finallerine bu sezon ev sahipliği yapacak.

Voleybolda tarihi bir sezon yaşanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Kadınlar ve Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finallerine Türkiye ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın Trieste şehrinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda alınan karara göre tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonu Türkiye'de yapılacak.

İŞTE OYNANACAĞI TARİH

5 Mayıs’ta oynanacak 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ev sahipliğini üstleneceği şehir ise daha sonra duyurulacak.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ AÇIKLADI

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada "Kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine bu sezon Türkiye ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Mbappe'nin yeni takımı belli oldu! Avrupa devine 5 yıllık imza atacak
Okan Buruk Fatih Terim'in rekorunu kırdı. Kırılamaz denileni yaptı
Rekorlar gecesinde All Star maçının galibi Doğu Karması
Rekorlar gecesinde All Star maçının galibi Doğu Karması
Nihat Kahveci 'Bunu her zaman demem' diyerek açıkladı. Galatasaray'a övgü dolu sözler
Bu rezillik Somali'de bile olmaz! Türk futbolunun marka değeri bunun için yükselmiyor
'Kenarda zıp zıp zıplıyordu' diyerek anlattı. Ahmet Çakar: Emre Belözoğlu utanmalıdır
Beşiktaş Konyaspor karşısında. Fernando Santos'tan flaş karar. İlk 11'de sürprizler var
Kral Kupası 29. kez Real Madrid'in. Barcelona'yı devirdiler
Kral Kupası 29. kez Real Madrid'in. Barcelona'yı devirdiler
Sakaryaspor'un yıldızı röportaja geldi. Asıl yıldız tercüman oldu
Sakaryaspor'un yıldızı röportaja geldi. Asıl yıldız tercüman oldu
Ergin Ataman kupayı ezeli rakip Olympiakos'a kaptırdı küplere bindi. Suçu iki yıldızına attı
31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu olduk
Son Haberler
Havalimanındaki valizi arayan Jandarma ekipleri teyakkuza geçti Gündem
Havalimanındaki valizi arayan Jandarma ekipleri teyakkuza geçti
Sivas'ta 'Canavar'ın görüntüsü fotokapanda Gündem
Sivas'ta 'Canavar'ın görüntüsü fotokapanda
Hatay’da 13 katlı bina tek kepçe darbesiyle yerle bir oldu Gündem
Hatay’da 13 katlı bina tek kepçe darbesiyle yerle bir oldu
Muhtar adayı kaçak silah imalatçısı çıktı Yerel Haberler
Muhtar adayı kaçak silah imalatçısı çıktı
Ölüm direksiyon başında yakaladı Yerel Haberler
Ölüm direksiyon başında yakaladı
Saçları hem güçlendiren hem de doğal rengine döndüren ot ortaya çıktı. Kelliği bitiren besinler nelerdir? Şifalı Bitkiler
Saçları hem güçlendiren hem de doğal rengine döndüren ot ortaya çıktı. Kelliği bitiren besinler nelerdir?
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı Gündem
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı