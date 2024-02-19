Son dakika... Türkiye Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak

Voleybolda tarihi bir sezon yaşanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Kadınlar ve Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finallerine Türkiye ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın Trieste şehrinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda alınan karara göre tarihte ilk kez Süper Finaller organizasyonu Türkiye'de yapılacak.

İŞTE OYNANACAĞI TARİH

5 Mayıs’ta oynanacak 2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri'nin ev sahipliğini üstleneceği şehir ise daha sonra duyurulacak.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ AÇIKLADI

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada "Kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine bu sezon Türkiye ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.