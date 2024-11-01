Son günlerde gençlerde alarm veriyor! Uzmanlar uyardı

Son zamanlarda gençler arasında stres ve kaygının artması, zona hastalığının görülme sıklığını da artırdığı vurgulandı.

Uzmanlar, bu durumun gençlerin bağışıklık sistemini zayıflatarak virüsün yeniden aktif hale gelmesine neden olduğunu belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, zonanın genellikle 50 yaş üzeri ve onkolojik tedavi gören hastalarda görüldüğünü, ancak son yıllarda gençlerde de yaygınlaştığını ifade etti.

Dr. Çetinkünar, "Gençlerin yaşadığı yoğun stres ve kaygı, bağışıklık sistemini baskılayarak Varisella Zoster virüsünün yeniden aktif hale gelmesine neden oluyor" sözlerini kullandı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, zona vakaları son 30 yılda her yaş grubunda artış gösterdi. Özellikle gençlerde stresin yüksek olması, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve virüsün yeniden canlanmasına yol açtı.

ZONA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ VE ETKİLERİ

Zona, suçiçeği virüsünün neden olduğu bir hastalıktır ve genellikle suçiçeği geçiren kişilerde görüldüğü bildirildi.

Hastalık, deri döküntüleri, kabarcıklar ve şiddetli ağrı ile kendini gösterdiği ifade edildi.

Dr. Çetinkünar, "Zona, genellikle yüz, sırt, karın, göğüs ve pelvis bölgelerinde görülür. Hastalar, tutulum olan bölgede şiddetli ağrı, yanma ve kaşıntı hissederler" şeklinde konuştu.

STRES VE KAYGININ ROLÜ

Psikolog Dr. Elif Yılmaz, stres ve kaygının bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Dr. Yılmaz, "Stres, vücudun savunma mekanizmalarını zayıflatarak enfeksiyonlara karşı direnci azaltır. Bu durum, zona gibi hastalıkların ortaya çıkma riskini artırır" dedi.

ÖNLEME VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Zona hastalığının erken teşhisi ve tedavisi büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Dr. Çetinkünar, "Belirtilerin başladığı ilk 3 gün içinde tedaviye başlanması, hastalığın seyrini hafifletir ve komplikasyonları önler" dedi. Ayrıca, risk gruplarına yönelik aşıların da etkili olduğunu belirtti.

Stres ve kaygıyı azaltmak için ise düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku önerildi.

Psikolog Dr. Yılmaz, "Stres yönetimi teknikleri, meditasyon ve yoga gibi aktiviteler, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalık riskini azaltabilir" şeklinde konuştu.