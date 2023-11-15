Sonbahar Hakkari'de kartpostallık görüntülere sahne oldu

Sonbahar'ın gelmesi ile Yüksekova'da ortaya çıkan görüntüler eşsiz kartpostallık görüntülere sahne oldu. Makinesini alan doğaya koştu.

KAYNAK: İHA
Sonbahar Hakkari'de kartpostallık görüntülere sahne oldu

Yüksekova ilçesinde ‘gezgin öğretmen’ olarak tanınan Ümit Bartın, Yüksekova-Şemdinli arasındaki bölgenin sonbaharın güzelliğini fotoğrafladı.

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Bölgenin güzelliklerini fotoğrafladığını belirten Ümit Bartın, “Bu hafta Yüksekova-Şemdinli ilçeleri arasındaki bölgeye doğru gezi yaptık. Harmanlı ve Öveç köylerinde karşılaştığım muazzam güzellikte sonbaharın rengârenk hali beni benden aldı.

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Ağaçların yavaş yavaş renk değiştirmeye ve doğanın hayranlık uyandıran görüntü görenleri adeta büyülüyor.

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Yeşilden sarıya, turuncudan kırmızıya uzanan tonlar, adeta sanat eseri haline gelmiş. Bu eşsiz güzelliğin bu topraklarda, bu bölgede olduğuna şahit olmak çok güzel bir duygu” dedi

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