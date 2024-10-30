Sonbaharın renkleri sürücüleri büyülüyor

Tokat-Turhal kara yolunda sonbaharın gelişiyle birlikte kavak ağaçlarının oluşturduğu büyüleyici manzara görenleri hayran bırakıyor.

Yola karşılıklı dikilmiş kavak ağa​​​​​​​çlar​​​​​​​ı, bir tarafta yeşil yapraklarını korurken diğer tarafta sarının tonlarına büründü. Bu eşsiz manzara, araçlarıyla yoldan geçen sürücülere görsel bir şölen sunuyor. ​​​​​​​

Ağaçların sarı ve yeşil renklerin kontrastını sergilediği ​​​​​​​bu​​​​​​​ doğa harikası, güneş ışınları altında altın sarısına dönüşerek göz alıcı bir görüntü oluşturuyor. ​​​​​​​

Kışın beyaza, ilkbaharda yeşile bürünen bu alan, sonba​​​​​​​harda ise sarının tüm tonlarını yansıtıyor. Yılın her ayı farklı bir görsellik oluşturan alan fotoğraf sevenleri bekliyor.