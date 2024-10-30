Sonbaharın renkleri sürücüleri büyülüyor

Kaynak: İHA
Sonbaharın renkleri sürücüleri büyülüyor

Tokat'ta karayolunda bulunan kavak ağaçlarının yeşil ve sarının eşsiz kontrastı, sonbaharda sürücülere görsel bir şölen sunuyor.

Tokat-Turhal kara yolunda sonbaharın gelişiyle birlikte kavak ağaçlarının oluşturduğu büyüleyici manzara görenleri hayran bırakıyor.sonbahar-3.jpg

Yola karşılıklı dikilmiş kavak ağa​​​​​​​çlar​​​​​​​ı, bir tarafta yeşil yapraklarını korurken diğer tarafta sarının tonlarına büründü. Bu eşsiz manzara, araçlarıyla yoldan geçen sürücülere görsel bir şölen sunuyor.sonbahar-2.jpg​​​​​​​

Ağaçların sarı ve yeşil renklerin kontrastını sergilediği ​​​​​​​bu​​​​​​​ doğa harikası, güneş ışınları altında altın sarısına dönüşerek göz alıcı bir görüntü oluşturuyor.sonbahar-5.jpg​​​​​​​

Kışın beyaza, ilkbaharda yeşile bürünen bu alan, sonba​​​​​​​harda ise sarının tüm tonlarını yansıtıyor. Yılın her ayı farklı bir görsellik oluşturan alan fotoğraf sevenleri bekliyor.

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