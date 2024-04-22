Songül Karlı hayatındaki tek erkeği açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Songül Karlı hayatındaki tek erkeği açıkladı
Beyaz kombiniyle kameraların karşısına geçen ünlü müzisyen Songül Karlı özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Oğlundan başka hayatında kimse olmadığını belirtti.

Ünlü türkücü Songül Karlı, arkadaşı Mehtap Abacı'nın Konya'daki kıyafet mağazasının açılışına katıldı.

Abaciatelier mağazasının kurdelesini kesen şarkıcı, bir de mini konser verdi.

Hayranlarının fotoğraf isteğini kırmayıp sohbet eden Karlı, yakın arkadaşı Mehtap Abacı'nın yanına giderek, destek oldu.

Beyaz kombiniyle dikkat çeken şarkıcı, "Arkadaşımı yalnız bırakmak istemeyerek Konya'ya geldim" dedi.

Özel hayatı hakkında açıklama yapan Karlı, "Uzun süredir hayatımda kimse yok. Yalnızlığa alıştım artık. İstediğim bir insan çıkmadı karşıma. Hayatımda yalnızca aslan gibi oğlum var" ifadelerini kullandı.

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