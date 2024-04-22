Songül Karlı hayatındaki tek erkeği açıkladı

Ünlü türkücü Songül Karlı, arkadaşı Mehtap Abacı'nın Konya'daki kıyafet mağazasının açılışına katıldı.

Abaciatelier mağazasının kurdelesini kesen şarkıcı, bir de mini konser verdi.

Hayranlarının fotoğraf isteğini kırmayıp sohbet eden Karlı, yakın arkadaşı Mehtap Abacı'nın yanına giderek, destek oldu.

Beyaz kombiniyle dikkat çeken şarkıcı, "Arkadaşımı yalnız bırakmak istemeyerek Konya'ya geldim" dedi.

Özel hayatı hakkında açıklama yapan Karlı, "Uzun süredir hayatımda kimse yok. Yalnızlığa alıştım artık. İstediğim bir insan çıkmadı karşıma. Hayatımda yalnızca aslan gibi oğlum var" ifadelerini kullandı.