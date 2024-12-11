Sonunda bu da oldu! Yasa dışı siteler asgari ücret için bahis açtı

Asgari ücret bahisleri için belirlenen baraj rakam 20 bin 885 TL olurken, bu tutarın üstü için 2,4 oran, altı için ise 1,75 oran sunuldu.

Yeni yıla az bir süre kala işçi, işveren ve hükümet temsilcileri 2025 asgari ücret zammını belirlemek için ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Bir rakam çıkmayan ilk toplantının ardından gözler 16 Aralıkta yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına çevrildi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN BAHİS DÜZENLEDİLER

Sözcü TV muhabiri Kardelen Kocatürk'ün haberine göre merakla beklenen asgari ücretle ilgili yasa dışı bahis siteleri özel oranlarla bahse açmaya başladı. Daha önce görülmedik şekilde bu sitelerde özel oranlar verilerek “Asgari ücret ne kadar olur?” adı altında bahis açıldı ve en düşük limit 300 lira olarak belirlendi.

İKİ SEÇENEK GÖZE ÇARPTI

Barajın ise 20 bin 885 TL olduğu asgari ücret için iki seçenek sunuldu: Üstüne 2,4 oran, altına ise 1,75 oran verildi.

Hatta bazı yasa dışı bahis sitelerinin 'işi profesyonele dökerek' özel grafiklerle detaylandırdığı görüldü.

"HERKEZ HAYATINI KUMARA BAĞLAMIŞ" YORUMLARI GELDİ

Asgari ücret rakamlarının bahis sitelerine malzeme olmasına ilişkin ise vatandaşlardan "Türkiye şartlarında “normal” diyebileceğimiz bir durum. Herkes hayatını kumara bağlamış", "Bir toplumun bu hale gelmesi gerçekten çok üzücü" yorumları geldi.