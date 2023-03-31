31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Survivor'da tepki çeken görüntü. Sosyal medya ayağa kalktı

Survivor'da tepki çeken görüntü. Sosyal medya ayağa kalktı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023’ün dün akşam yayınlanan yeni bölümüne Ertuğ’un yarışmacı Asena’ya vurması büyük tepki topladı. Yaşananların ardından Demet Akalın da tepkisini dile getirdi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 15:55
Takip Et

Sosyal medya ayağa kalktı! Survivor'da tepki çeken görüntü

Survivor'da tepki çeken görüntü. Sosyal medya ayağa kalktı
+
Aa
-

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam 54. bölümüyle ekrana geldi.

Yarışmanın iletişim oyununda ise Asena ve Ertuğ arasında beklenmedik bir olay yaşandı. İletişim oyununda sayı kaybeden Ertuğ, yanından geçen Asena'nın karnına vurdu.

Ertuğ'un Asena'ya vurduğunu gören Nefise, takım arkadaşına sahip çıktı.

Ertuğ'a sert çıkan Nefise, "Önce bana küfür ediyorsun, sonra kadına vuruyorsun. Bu ne?" dedi. Yaptığının doğru olmadığını kasıtlı yapmadığını belirten Ertuğ ise Asena'dan özür diledi.
Asena ise Ertuğ'un bu hareketi kasıtlı olarak yaptığını söyledi. Kırmızı takımda yarışan Asena Demirbağ, olay sonrasında karşı takımdan Ertuğ'un kendisine vurmadığını söyleyen yarışmacılara, "Vurmadı diyordun. Yaptığı şeyi sana göstereyim mi?" diyerek tepki verdi.

Uzun yıllardır sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın da Asena ve Ertuğ arasında yaşananlara sessiz kalamadı.

Ünlü şarkıcı, Survivor'dan bir görüntünün paylaşıldığı videoya yorum yaparak Acun Ilıcalı'ya sesledi. Asena'nın daha önce Merve'nin saçını çektiği için 6 ödül cezası aldığını hatırlatan Akalın "Saçını çekti diye kıza 6 ödül ceza verdiniz. Karın boşluğuna vuruyor kızın ya ne güzel dünya oh. Acun Ilıcalı diskalifiye. Yeter bu çocuğun yaptıkları" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
2
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
4
﻿Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayında yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
6
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
7
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿'Kaç bankada hesabım var' sorusunun cevabını bu adımlarla öğrenebilirsiniz
﻿'Kaç bankada hesabım var' sorusunun cevabını bu adımlarla öğrenebilirsiniz
﻿'Kaç bankada hesabım var' sorusunun cevabını bu adımlarla öğrenebilirsiniz
﻿Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu. Büyükşen cinayetinde yeni gelişme
﻿Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu. Büyükşen cinayetinde yeni gelişme
﻿Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu. Büyükşen cinayetinde yeni gelişme
﻿Yıkılan binaların fotoğrafını çekerken komalık oldu
﻿Yıkılan binaların fotoğrafını çekerken komalık oldu
﻿Yıkılan binaların fotoğrafını çekerken komalık oldu
﻿Kılıçdaroğlu Abdullah Gül’le görüşüyor
﻿Kılıçdaroğlu Abdullah Gül’le görüşüyor
﻿Kılıçdaroğlu Abdullah Gül’le görüşüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.