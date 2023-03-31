Survivor'da tepki çeken görüntü. Sosyal medya ayağa kalktı

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam 54. bölümüyle ekrana geldi.

Yarışmanın iletişim oyununda ise Asena ve Ertuğ arasında beklenmedik bir olay yaşandı. İletişim oyununda sayı kaybeden Ertuğ, yanından geçen Asena'nın karnına vurdu.

Ertuğ'un Asena'ya vurduğunu gören Nefise, takım arkadaşına sahip çıktı.

Ertuğ'a sert çıkan Nefise, "Önce bana küfür ediyorsun, sonra kadına vuruyorsun. Bu ne?" dedi. Yaptığının doğru olmadığını kasıtlı yapmadığını belirten Ertuğ ise Asena'dan özür diledi.

Asena ise Ertuğ'un bu hareketi kasıtlı olarak yaptığını söyledi. Kırmızı takımda yarışan Asena Demirbağ, olay sonrasında karşı takımdan Ertuğ'un kendisine vurmadığını söyleyen yarışmacılara, "Vurmadı diyordun. Yaptığı şeyi sana göstereyim mi?" diyerek tepki verdi.

Uzun yıllardır sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın da Asena ve Ertuğ arasında yaşananlara sessiz kalamadı.

Ünlü şarkıcı, Survivor'dan bir görüntünün paylaşıldığı videoya yorum yaparak Acun Ilıcalı'ya sesledi. Asena'nın daha önce Merve'nin saçını çektiği için 6 ödül cezası aldığını hatırlatan Akalın "Saçını çekti diye kıza 6 ödül ceza verdiniz. Karın boşluğuna vuruyor kızın ya ne güzel dünya oh. Acun Ilıcalı diskalifiye. Yeter bu çocuğun yaptıkları" dedi.