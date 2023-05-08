Sosyal medya bombayı patlattı: ‘Türk kalmayınca bunlar AKP’li oldu artık…’

Editör: Erhan Songür

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi her milletten insanın kamp yeri haline getirdi. Yaklaşan seçimler öncesi vatandaşlık verilen ya da verilmeyen kişileri ise AKP her türlü kullanmaya devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise gündem oluşturdu. AKP’nin yaptığı mitinglere civar illerden devletin tüm imkanlarını kullanarak insanları taşıdığı biliniyordu. Ancak göç cenneti haline getirilen Türkiye’de, Türk bulmakta zorlanan AKP’nin mitinglerine siyahi vatandaşların ellerine verilen AKP bayraklarıyla katıldığı görüldü.

O anlar sosyal medyada viral olurken, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

SURİYELİLER DE OTOBÜSLERLE MİTİNGE TAŞINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde, Erdoğan’ın Ankara’da yaptığı mitinge Suriyeliler otobüslerle taşınmış, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı.

Polatlı'dan gelen Suriyeli, yolculuğunu "Suriye" ve zafer işareti yaparak paylaşmıştı.

Miting alanına kalabalık gruplar halinde getirilen Suriyeliler sahnenin hemen önüne yerleştirilerek, buradan da video paylaşmayı ihmal etmemişlerdi. O görüntüler de sosyal medyada gündem olmuştu.