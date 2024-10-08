Sosyal medya fenomeni korkunç şekilde evinde ölü bulundu! Ölümü araştırılıyor

Genç kadının ölümü 3 yaşındaki oğlunu kreşten almaması üzerine aile üyelerinin polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

POLİS ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU

Fenomenin cansız bedeni, polisler tarafından bulundu. Yatağında çıplak halde bulunan kadının vücudundaki yaralar nedeniyle polis ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi.

ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR

Fenomen boynunda ve vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçak yaralarıyla bulundu. Fenomenin aynı zamanda yüzünde de bir yastık bulunmuş. Polisin olaya ilişkin araştırmalarını derinleştirdiği söylendi.