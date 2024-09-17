Sosyal medya hakkında yazılmış en önemli 10 kitap

Eli Pariser’ın "The Filter Bubble", internetin ve sosyal medyanın kullanıcıları nasıl kişisel filtreleme ve bilgi baloncukları içine hapsedeceğini araştırıyor. Pariser, algoritmaların kişisel tercihleri nasıl belirlediğini ve bu durumun bilgi edinme sürecini nasıl kısıtladığını tartışıyor. Kitap, bireylerin daha geniş bir bilgi perspektifi elde etmeleri için nasıl daha bilinçli hareket edebileceklerine dair öneriler sunuyor. Pariser, sosyal medya ve internetin bilgi akışını nasıl şekillendirdiğine dair önemli uyarılarda bulunuyor.

Her biri sosyal medyanın toplumsal ve bireysel etkilerini farklı açılardan ele alan bu kitaplar, dijital çağın karmaşıklığını anlamak isteyenler için değerli kaynaklar sunuyor.