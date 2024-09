Sosyal medya hakkında yazılmış en önemli 10 kitap

Jaron Lanier’ın "You Are Not a Gadget", dijital teknolojilerin bireylerin kendilik algısı üzerindeki etkilerini sorgulayan bir manifesto niteliğinde. Lanier, dijital kültürün insanları nasıl standartlaştırdığını ve bireysel yaratıcılığı nasıl tehdit ettiğini ele alıyor. Kitap, teknoloji şirketlerinin kullanıcıları birer veri noktası olarak görmesini ve bunun insanlık için ne anlama geldiğini tartışıyor. Lanier, teknolojinin bireysel kimlik üzerindeki etkilerini eleştirerek, daha insancıl bir dijital dünyayı savunuyor. Bu eser, dijital kültürün insan hayatına etkileri üzerine derin düşünceler sunuyor.