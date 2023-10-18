Sosyal medyada büyümek isteyenler dikkat. İşte püf noktaları

Hypers Academy adlı bir platform kuran Tolga Akış dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Akış, şu noktalara dikkat çekti:

Kısa dikey format videolar, canlı yayınlar ve eğlenceli içerikler izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor. Burada video formatları trendlere göre değişse de tabiki içerik kalitesi işin temelini oluşturuyor. İçerik üreticisi olarak, hedef kitlenin ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına dikkat etmek gerek. Trendlere ayak uydurmanın yanı sıra, kendi özgün içerik tarzınızı da korumalısınız.”

Akış’ın verdiği tavsiyeler:

Kendi perspektifinizi ve kişisel deneyimlerinizi içeren içerikler üretmeye çalışın.

Hedef kitlenizin kim olduğunu, onların ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını anlamadan içerik üretmeyin.

Trendleri takip etmek ve güncel olmak görünürlüğü her zaman arttırır.

Sadece takipçi sayısına odaklanmak, kitlenizle gerçek bir bağ oluşturmadan büyümeniz demektir.

Takipçi sayısı yerine, etkileşim oranlarınıza, sadık takipçilerinize ve içeriğinizin kalitesine odaklanın.

İçerik stratejinizin performansını düzenli olarak izlememek, hataları düzeltme ve stratejiyi iyileştirme fırsatlarını kaçırmanıza neden olur.

Analiz ve istatistiklerle içerik performansınızı takip edin.