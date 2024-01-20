Soyserin Grup mağaza sayısını artıracak

Kayserili mobilya firması Soyserin Grup, 30 metrekarelik bir atölyede başlattığı üretim yolculuğunu bugün 50 bin metrekarelik üretim tesisinde devam ediyor. Grup, yıllık 800 bin metrekarelik üretim kapasitesi ve 5 kıtada 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Firma, gerçekleştirilen ihracatın yanı sıra Lajivert ve Ritmik genç odası markalarıyla mağazalaşma yolunda büyüme hedeflediğini açıkladı.

12 YENİ MODELİ HAYATA GEÇİRECEK

2023 yılını 100’ün üzerinde mağaza ile geride bırakan Lajivert genç odası ve Ritmik genç odası, 2024’te 30 yeni mağaza ile tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Genç odası takımları başta olmak üzere ranza, daybed, montessori ve beşik modelleri ile toplamda 70 farklı modeli beğeniye sunan her iki marka, 2024 yılında 12 yeni modelini hayata geçirmeyi planlıyor.

2024’TE YÜZDE 65 BÜYÜME HEDEFİ

Şirket, 2023’teki yeni yatırımlarıyla yüzde 60 büyüme gerçekleştiren Lajivert ve Ritmik genç odası markaları ve 2024’de yapılan yatırımlarla birlikte, kapasite kullanım oranını % 20, cirosunu ise % 65 artırmayı hedeflediğini açıkladı.

ORTA VADEDE HEDEF TÜRKİYE’YE YAYILMAK

Soyserin Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Soyserin, “Çatımız altındaki Lajivert Genç Odası ve Ritmik Genç Odası markalarımızla tüm tüketicilere hitap edebilmeyi ve kolay ulaşılabilir olmayı hedefledik” dedi. Kayseri’den doğmuş markalar olarak, bugün Türkiye’nin 47 ilinde Lajivert genç odası, 31 ilinde de Ritmik genç odası mağazalarıyla hizmet verdiklerini belirten Soyserin, şunları söyledi: “Orta vadede hedefimiz Türkiye’nin 81 ilinde yer alacak mağazalarımızla müşterilerimize hizmet etmek. Marmara ve Ege bölgelerinde büyük ölçekli mağazalar açmak öncelikli planlarımız arasında yer alıyor.”

AKADEMİ KURACAK

Yeni yılda eğitim faaliyetlerine hız vereceklerinin altını çizen Soyserin, “Bu yıl itibariyle kuracağımız akademimiz ile birlikte markalarımızı temsil eden tüm satış personelimizi daha donanımlı bir konuma getirmeyi hedefliyoruz. Üretim, satış ve satış sonrasındaki her sürece önem veriyor, erken teslimat konusunda titiz çalışıyoruz” dedi.