S&P’den Fed beklentisi

ABD'nin para politikasına ilişkin 2024 görünümünü değiştirmediğini, ABD Merkez Bankasının (Fed) haziran toplantısında politika faizini 25 baz puan, yıl sonuna kadar ise 75 baz puan düşüreceğini öngördüğünü paylaştı.

S&P, ABD'de öngörülen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin yüzde 0,8'den yüzde 1,6'ya yükseldiği, 2024'ün tamamında da ülkenin reel GSYH artışının yüzde 1,5'ten yüzde 2,4'e çıkarıldığı bildirildi.

Bu yılın tamamı için tahmin edilen GSYH artışının ABD'nin 2023’ün tamamında öngördüğü yüzde 2,5'lik büyümeden biraz daha zayıf olduğu belirtilen açıklamada, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde beklenenden iyi gelen GSYH büyümesi ve sağlam görünen istihdam piyasasının S&P'nin tahminlerini yükseltmesine sebep olduğu belirtildi.