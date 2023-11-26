Spiker atılan golü protesto etti. Neden sevinmediğini sosyal medyadan açıkladı

La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde Getafe sahasında Almeria'yı konuk etti.
Ev sahibinin 2-1 kazandığı mücadelenin 33. dakikasında Mason Greenwood muhteşem bir gole imza atarken, takımına eşitliği getirmeyi başardı.
Karşılaşmanın spikeri Emirhan Erdoğan golü oldukça sıradan bir gol gibi izleyicilere sunarken sosyal medyada bu durum tepki çekmişti.
Maç sonunda sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir paylaşımda bulunan Emirhan Erdoğan, "Kadına şiddet uygulayan birinin golüne sevinemezdim, üzgünüm. istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz, sevgiler." ifadelerini kullandı.
(Video S Sport'tan alınmıştır)