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Altay'a Denizlispor şoku

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği Altay'ı 2-1 yendi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 18:24
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Spor Toto 1.Lig'de Altay Denizlispor'a kaybetti

Altay'a Denizlispor şoku
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İzmir ekibi deplasmanda 46. dakikada Salih Sarıkaya'nın golüyle öne geçti ve son anlara kadar üstün oynadı.

Denizlispor 86 ve 90. dakikalarda Özer Özdemir'in golleriyle Altay'ı devirmeyi başardı.

Altay'da 15. haftada tatil edilen Göztepe maçında bir taraftarın saldırısı sonucu yaralanan kaleci Ozan Evrim Özenç, bir hafta aradan sonra tekrar forma giydi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Ali Akkor, Suat Güz

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir, Bekir Turaç Böke (Dk. 65 Mayi), Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 90+5 Erdal Akdarı), Emre Sağlık (Dk. 65 Muhammet Özkal), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje

Altay: Ozan Evrim Özenç, Naderi, Björkander, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan (Dk. 89 Özgür Özkaya), Zeki Yıldırım (Dk. 67 Yusuf Tekin), Tolga Ünlü (Dk. 81 Deniz Kadah), Salih Sarıkaya, Paixao, Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk,

Sarı kartlar: Dk. 14 Eren Erdoğan, Dk. 51 Salih Sarıkaya, Dk. 57 Ceyhun Gülselam, Dk. 74 Yusuf Tekin (Altay), Dk. 58 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 75 Hakan Çinemre, Dk. 76 Schwechlen (Altaş Denizlispor)

Goller: Dk. 46 Salih Sarıkaya (Altay), Dk. 86 ve 90 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor

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