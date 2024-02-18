Spor Toto Kupası şampiyonu belli oldu

Kaynak: AA
Spor Toto Kupası şampiyonu belli oldu
Samsun'da Artistik Buz Pateni Spor Toto Kupası sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun düzenlediği ve İlkadım Buz Pateni Salonu'nda gerçekleşen yarışmaya Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nden 5 kategoride 68 sporcu katıldı.

Kupanın son gününde acemi üst seviye (advanced novice) kategorisinde kadınlarda Deniz Tarım, erkeklerde Batu Tasasız; "junior" kategorisinde kadınlarda Derya Taygan, erkeklerde Mehmet Cenkay Karlıklı; "senior" kategorisinde ise kadınlarda Salma Agamova, erkeklerde Burak Demirboğa birinci oldu.

Yarışmanın ilk gününde alt seviye (basic novice) kategorisinde kızlarda Tuana Akın, erkeklerde Sarp Alisbah; acemi orta seviye (intermediate novice) kategorisinde kadınlarda Ada Demir, erkeklerde Mehmet Uras Ertaş birinciliği kazandı.

Madalya alan sporculara il protokolü tarafından ödülleri takdim edildi.

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