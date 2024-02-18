Spor Toto Kupası şampiyonu belli oldu

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun düzenlediği ve İlkadım Buz Pateni Salonu'nda gerçekleşen yarışmaya Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nden 5 kategoride 68 sporcu katıldı.
Kupanın son gününde acemi üst seviye (advanced novice) kategorisinde kadınlarda Deniz Tarım, erkeklerde Batu Tasasız; "junior" kategorisinde kadınlarda Derya Taygan, erkeklerde Mehmet Cenkay Karlıklı; "senior" kategorisinde ise kadınlarda Salma Agamova, erkeklerde Burak Demirboğa birinci oldu.
Yarışmanın ilk gününde alt seviye (basic novice) kategorisinde kızlarda Tuana Akın, erkeklerde Sarp Alisbah; acemi orta seviye (intermediate novice) kategorisinde kadınlarda Ada Demir, erkeklerde Mehmet Uras Ertaş birinciliği kazandı.
Madalya alan sporculara il protokolü tarafından ödülleri takdim edildi.