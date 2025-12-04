Spotify, 2025 Yılın Özeti (Wrapped) kapsamında bu yılın en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’lerini açıkladı.
BU YIL BLOK3 ZİRVEYE OTURDU
Spotify’da en çok dinlenen sanatçı olan BLOK3 aynı zamanda platformun 2025 yılındaki en çok dinlenen şarkısının da sahibi oldu. En çok dinlenen sanatçılar listesinde BLOK3’ü Ati242 takip etti. Listenin üç, dört ve beşincisi ise sırasıyla Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 oldu. Sezen Aksu da 2025’te de en çok dinlenen kadın sanatçı oldu.
Top listelerde rap müziğin ağırlığı hissedilse de Dedublüman, Hande Yener, Ebru Gündeş, manifest, Simge ve Sertab Erener gibi yılın önemli çıkışlarına imza atan sanatçılar, sıkı hayranlarının ilgisiyle Türkçe Pop’u, alternatif rock’ı ve hatta arabesk gibi türleri de ilk 20’ye taşımış oldu.
YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI: SEVMEYİ DENEMEDİN
2025’te Spotify’da en çok dinlenen şarkı BLOK3’ten SEVMEYİ DENEMEDİN olurken, zirveyi takip eden parça Semicenk’ten Sen Kaldın oldu. BLOK3 ve Ati242’nin Keşke’si listede üçüncü sırada yer alırken, onu Era7capone, Poizi ve SNOW’dan SONBAHAR ve Dedublüman ile Aleyna Tilki’nin hiti Sana Güvenmiyorum takip etti.
KADIN SANATÇILARIN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ
2021 yılından bu yana en çok dinlenenler listelerindeki yerli kadın sanatçıların sayısı yüzde 90’dan fazla arttı.
İşte 2025’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:
BLOK3
Ati242
Semicenk
Era7capone
Lvbel C5
UZI
Sezen Aksu
Poizi
Motive
AKDO
Gülşen
Yalın
Dedublüman
Hande Yener
SNOW
Ebru Gündeş
Ezhel
manifest
Simge
Sertab Erener
2025’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:
SEVMEYİ DENEMEDİN - BLOK3
Sen Kaldın - Semicenk
Keşke - BLOK3, Ati242
SONBAHAR - Era7capone, Poizi, SNOW
Sana Güvenmiyorum - Dedub Sessions - Dedublüman, Aleyna Tilki
ÇIKAR BİRİ KARŞIMA - Poizi, Era7capone, SNOW
Gözlerinden Gözlerine - Semicenk
git - BLOK3
Italy Forma - Ati242
napıyosun mesela ? - BLOK3
2025’te Türkiye’de en çok dinlenen albümler:
Manifesto - Ati242
manifestival - manifest
OBSESIF - BLOK3
SÖZDE KİMSELER SEVMİYOR - Lvbel C5
AKKOR - Melike Şahin
7EDI - Era7capone
Divane - Yaşar
Kan - UZI
İkinci Hal - Bengü
Festival - Kenan Doğulu
2025’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:
Ortamlarda Satılacak Bilgi
Kendine İyi Davran
Hayalhanem
Meksika Açmazı
Merdiven Altı Terapi
Terapist Koltuğu
Dr. Gulec Radio
Hikayeden Adamlar
Nasıl Olunur
Portal ile Yansıma