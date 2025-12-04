Spotify, 2025 Yılın Özeti (Wrapped) kapsamında bu yılın en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’lerini açıkladı.

BU YIL BLOK3 ZİRVEYE OTURDU

Spotify’da en çok dinlenen sanatçı olan BLOK3 aynı zamanda platformun 2025 yılındaki en çok dinlenen şarkısının da sahibi oldu. En çok dinlenen sanatçılar listesinde BLOK3’ü Ati242 takip etti. Listenin üç, dört ve beşincisi ise sırasıyla Semicenk, Era7capone ve Lvbel C5 oldu. Sezen Aksu da 2025’te de en çok dinlenen kadın sanatçı oldu.

Top listelerde rap müziğin ağırlığı hissedilse de Dedublüman, Hande Yener, Ebru Gündeş, manifest, Simge ve Sertab Erener gibi yılın önemli çıkışlarına imza atan sanatçılar, sıkı hayranlarının ilgisiyle Türkçe Pop’u, alternatif rock’ı ve hatta arabesk gibi türleri de ilk 20’ye taşımış oldu.

YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKISI: SEVMEYİ DENEMEDİN

2025’te Spotify’da en çok dinlenen şarkı BLOK3’ten SEVMEYİ DENEMEDİN olurken, zirveyi takip eden parça Semicenk’ten Sen Kaldın oldu. BLOK3 ve Ati242’nin Keşke’si listede üçüncü sırada yer alırken, onu Era7capone, Poizi ve SNOW’dan SONBAHAR ve Dedublüman ile Aleyna Tilki’nin hiti Sana Güvenmiyorum takip etti.

KADIN SANATÇILARIN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

2021 yılından bu yana en çok dinlenenler listelerindeki yerli kadın sanatçıların sayısı yüzde 90’dan fazla arttı.

İşte 2025’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:

BLOK3

Ati242

Semicenk

Era7capone

Lvbel C5

UZI

Sezen Aksu

Poizi

Motive

AKDO

Gülşen

Yalın

Dedublüman

Hande Yener

SNOW

Ebru Gündeş

Ezhel

manifest

Simge

Sertab Erener

2025’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

SEVMEYİ DENEMEDİN - BLOK3

Sen Kaldın - Semicenk

Keşke - BLOK3, Ati242

SONBAHAR - Era7capone, Poizi, SNOW

Sana Güvenmiyorum - Dedub Sessions - Dedublüman, Aleyna Tilki

ÇIKAR BİRİ KARŞIMA - Poizi, Era7capone, SNOW

Gözlerinden Gözlerine - Semicenk

git - BLOK3

Italy Forma - Ati242

napıyosun mesela ? - BLOK3

2025’te Türkiye’de en çok dinlenen albümler:

Manifesto - Ati242

manifestival - manifest

OBSESIF - BLOK3

SÖZDE KİMSELER SEVMİYOR - Lvbel C5

AKKOR - Melike Şahin

7EDI - Era7capone

Divane - Yaşar

Kan - UZI

İkinci Hal - Bengü

Festival - Kenan Doğulu

2025’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:

Ortamlarda Satılacak Bilgi

Kendine İyi Davran

Hayalhanem

Meksika Açmazı

Merdiven Altı Terapi

Terapist Koltuğu

Dr. Gulec Radio

Hikayeden Adamlar

Nasıl Olunur

Portal ile Yansıma