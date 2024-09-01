Standard Bank'ta görev değişikliği

Merkezi, Güney Afrika'nın Johannesburg kenti olan banka tarafından yapılan açıklamada, Luvuyo Masinda'nın 1 Eylül'den itibaren kurumsal ve yatırım bankacılığı CEO'su olarak Fihla'nın yerini alacağını açıklanjdı.

Lungisa Fuzile, Güney Afrika biriminin başkanlığından istifa edecek ve kamu politikası ve düzenleme grup başkanı ve Afrika portföyünün güney ve orta bölgesinin bölgesel CEO'su olacak.

Standard Bank, Güney Afrika'daki ana pazarındaki müşterilerini baskılayan zayıf tüketici ve iş güveniyle birlikte tüm bölgelerinde yüksek faiz oranlarıyla mücadele ediyor. Kredi veren kuruluş, orta vadede kıta genelindeki ayak izini büyütmeyi hedeflerken dikkatini Doğu Afrika'ya çeviriyor.