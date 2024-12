Steam'de Path of Exile 2 ve Marvel Rivals rekabeti sürüyor

Oyun dünyasının en popüler platformlarından biri olan Steam, şu sıralar dikkat çekici bir rekabete sahne oluyor. Path of Exile 2 ve Marvel Rivals, eşzamanlı oyuncu sayılarıyla birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Her iki oyun da farklı türlerde olsa da, geniş oyuncu kitlelerine hitap ederek kısa sürede zirveye tırmanmayı başardı.

OYUNCU SAYILARINDA NEFES KESEN YARIŞ

SteamDB verilerine göre, her iki oyun da eşzamanlı oyuncu sayılarında 500 bin seviyelerine yaklaştı. Marvel Rivals, süper kahraman temalı aksiyonuyla oyuncuları kendine çekiyor. Şu anda 280.036 aktif oyuncuyla dikkat çeken oyun, en yoğun anında 451.018 oyuncuya ulaşmayı başardı. Iron Man, Captain America ve Hawkeye gibi ikonik karakterlerle dolu bu oyun, özellikle Marvel hayranlarını hedefliyor.

Diğer tarafta ise Grinding Gear Games’in Diablo benzeri oyunu Path of Exile 2 yer alıyor. Bu oyun, oyuncu sayısında rakibini hafif bir farkla geride bırakmış durumda. Path of Exile 2, şu an 291.575 eşzamanlı oyuncuya ulaşırken, en yoğun anında bu sayı 539.149’a yükseldi. Canavar avları ve zorlu görevlerle dolu bu oyun, aksiyon severler için gerçek bir meydan okuma sunuyor.

KAZANAN KİM?

Bu rekabetin en güzel yanı, kazanan tarafın oyuncular olması. Path of Exile 2 ve Marvel Rivals, yüksek kaliteli içerikleriyle oyunculara keyifli saatler sunuyor. Her iki oyun da türlerinin en iyi örnekleri olarak öne çıkıyor ve yüz binlerce oyuncunun ilgisini çekerek oyun dünyasında ne denli güçlü bir etki yarattıklarını kanıtlıyor.

Sonuç olarak, bu mücadelede bir kazanan seçmek zor olsa da, her iki oyunun da oyunculara sunduğu deneyim takdire şayan. Path of Exile 2'nin karanlık ve detaylı dünyası ile Marvel Rivals'ın süper kahraman enerjisi, oyun severler için unutulmaz bir dönem yaşatıyor. Oyun dünyasında bu tür rekabetlerin artması, gelecekte daha fazla kaliteli içeriğin doğmasına da zemin hazırlayabilir.