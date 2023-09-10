Su girmesin diye arabalarını tabure üzerine park ettiler

Çin’de Cuma gününden bu yana yağan yağmurlar bölge tarihindeki en yoğun yağışlardan birisi oldu. Bölgede bazı metrolar sular altında kalırken, araç sahipleri arabalarına su girmesin diye garip bir yönteme başvurdular.

KAYNAK: Haber Merkezi
Su girmesin diye arabalarını tabure üzerine park ettiler

Editör: Abdullah Keleş

Hogk Kong ve Güney Çin bölgelerinde Cuma gününden beri devam eden yağmurlar yüzünden sokaklar ve metro istasyonları sular altında kaldı. Çin’deki hava durumu bürosunun açıklamasına göre son 140 yıldır bu denli yağış yaşanmadı.

Yağışların oluşturduğu sellerden dolayı 100’den fazla kişi hastanelerin acil servislerine kaldırıldı.

ARAÇLARINI TABURENİN ÜZERİNE PARK ETTİLER

Bazı araç sahiplerinin, arabalarına su girmesin diye aldıkları önlem ise sosyal medyada çokça yayıldı.

Bölgeden paylaşılan videoda araç sahipleri arabalarının altına tabure koyarak, yerden yarım metre kadar yükseltiyor, bu sayede arabalarına su girmesini engelliyor.

Videoya gelen yorumlardan dikkat çekeni ise, “O tabureleri oraya nasıl koydular?” yorumu oldu.

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