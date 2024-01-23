Suç çetesinin lideri Rio de Janeiro'daki bir restoranda öldürüldü

Polis, 44 yaşındaki Sérgio Rodrigues da Costa Silva'nın Pazar günü ölümcül bir şekilde vurulduğunu ve Rio'nun askeri polisinin gelip araştırma yapmak için bölgeyi kordon altına aldığı sırada olay yerinde ölü bulunduğunu söyledi.

Silva'nın milis olarak bilinen bir organize suç grubunun başı olduğu belirtildi ve grubun bölge sakinlerinden koruma talep ettiği ve emlak ve çalıntı araçlarla uğraştığı belirtildi.

Suikast, birkaç ay önce sahil kenarındaki bir lokantada silahlı kişilerin çete tarzı bir saldırıda üç doktoru öldürdüğü ve dördüncüsünü de yaraladığı benzer bir olaya benziyor. Tetikçilerin doktorlardan birinin milis lideri olduğuna inanması nedeniyle olayın bir yanlış kimlik vakası olduğuna inanılıyordu.

Brezilya'daki milisler, Rio'nun önemli bölgelerini de kontrol eden uyuşturucu kaçakçılığı çetelerinden farklı olarak değerlendirilir. Milisler 1990'lı yıllarda ortaya çıktı ve başlangıçta çoğunlukla eski polis memurlarından, itfaiyecilerden ve mahallelerinde kanunsuzlukla mücadele etmek isteyen askerlerden oluşuyordu. Bölge sakinlerinden koruma ve diğer hizmetler için ücret talep ettiler ve son zamanlarda kendileri de uyuşturucu kaçakçılığına ve diğer suç faaliyetlerine yönelttiler.

Kâr amacı gütmeyen Fogo Cruzado ve Fluminense Federal Üniversitesi'ndeki güvenlik odaklı bir araştırma grubunun 2022'de yaptığı bir araştırmaya göre, Rio'nun metropol bölgesindeki 12 milyon sakinin %10'undan fazlası milislerin kontrol ettiği bölgelerde yaşıyor. Araştırmaya göre Rio kentindeki mahallelerin dörtte birini kontrol ediyorlar, bu da bölgenin yarısından fazlasını kapsıyor.

Aralık ayında Rio'nun üst düzey milis liderlerinden biri yerel yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından teslim oldu. Federal polis, daha çok Zinho olarak bilinen Luiz Antônio da Silva Braga'nın kendisine karşı 12 tutuklama emri çıkarıldığını söyledi.

Vali Castro, Zinho'yu “Rio'nun bir numaralı düşmanı” olarak nitelendirdi ve polis güçlerinin tutuklanmasını kutladı.