Suç makinası İstanbul’da yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 15 yıl 7 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan bir zanlı İstanbul’da yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda, 9 hırsızlık, 1 uyuşturucu madde ticareti, 1 hükümlü/tutuklunun kaçması ve 1 konut dokunulmazlığını ihlal olmak üzere toplam 12 suçtan hüküm giymiş olan F.P. isimli şahıs, İstanbul Başakşehir ilçesinde yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin özenli araştırma ve fiziki takipleri neticesinde yakalanan F.P., adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.