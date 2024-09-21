Suç makinesi 23 şahıs yakaladı

Kaynak: İHA
Suç makinesi 23 şahıs yakaladı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda aranan şahısların yakalanmasına yönelik iki hafta içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı. Araban, Şahinbey, Nurdağı, Şehitkâmil ve Oğuzeli ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahısların tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç makinesi 23 şahıs yakaladı

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