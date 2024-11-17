Suç makinesine özel harekatla film gibi operasyon! Kaçmaya çalışıp polise direndi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Suç makinesine özel harekatla film gibi operasyon! Kaçmaya çalışıp polise direndi

İstanbul gasp, yaralama gibi suçlardan 22 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli Fatih Ç., özel harekat polislerinin katıldığı bir operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından bir süredir hakkındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan firari hükümlü Fatih Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Polis ekipleri şüphelinin saklandığı yeri belirlerken, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla operasyon başlatıldı.

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KAÇMAYA ÇALIŞIP POLİSE DİRENDİ

13 Kasım Çarşamba günü Arnavutköy, Tayakadın mahallesindeki adrese Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla baskın yapıldı. Polislere direnen ve kaçmaya çalışan hükümlü Fatih Ç. gözaltına alındı.

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Şüphelinin üzerinde hayalet silah olarak bilinen 9 mm tabanca, markası ve seri numarası silinmiş 9 mm başka bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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5 GÜNDE BİN 923 KİŞİ YAKALANDI

Diğer yandan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde 11-16 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 461 hükümlünün yakalandığı öğrenildi.

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Ayrıca haklarında zorla getirilme ve yakalama kararı bulunan bin 462 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. 5 gün içinde toplam bin 923 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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Son 5 gün içinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan hükümlüler ve cezaları,

Mevlüt A. - Hırsızlık suçundan 39 Yıl 7 ay hapis cezalı,

Sezgin U. - Dolandırıcılık suçundan 32 yıl hapis cezalı,

Kadir A. - Hırsızlık suçundan 29 Yıl 11 ay hapis cezalı,

Serkan U. - Uyuşturucu madde ticareti 24 Yıl 3 ay hapis cezalı,

Nuri D. - Dolandırıcılık suçundan 23 Yıl 2 ay hapis cezalı,

Fatih Ç. - Nitelikli yağma suçundan 22 Yıl 4 ay hapis cezalı,

Eyüp A. - Kasten öldürme suçundan 20 Yıl 7 Ay hapis cezalı,

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İnal A. - Hırsızlık suçundan 19 Yıl 9 ay hapis cezalı,

Selçuk B. - Kasten öldürme suçundan 18 Yıl 9 ay hapis cezalı,

Faik K. - Dolandırıcılık suçundan 16 Yıl 9 ay hapis cezalı,

Bülent Y. - Dolandırıcılık suçundan 16 Yıl 5 ay hapis cezalı,

Sinan H. - Dolandırıcılık suçundan 14 Yıl 4 ay hapis cezalı,

Mehmet H. K. - Uyuşturucu madde ticareti 12 yıl 6 Ay hapis cezalı,

Ramazan S. - Uyuşturucu madde ticareti 12 yıl 6 Ay hapis cezalı,

Mustafa Z. - Yağma suçundan 12 yıl hapis cezalı

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