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Manisa ve İzmir'de suç örgütüne operasyon: 38 gözaltı

Manisa ve İzmir'de jandarmanın suç örgütüne yönelik operasyonunda 38 şüpheli, gözaltına alındı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 09:40
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Suç örgütüne operasyon: İzmir ve Manisa'da 38 gözaltı

Manisa ve İzmir'de suç örgütüne operasyon: 38 gözaltı
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Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. 5 ay süren takibin ardından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet' suçlarını işlediği tespit edilen şüpheliler belirlendi. Harekete geçen jandarma, Manisa ve İzmir'de operasyon düzenledi. 53 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 38 şüpheli, gözaltına alındı. 7 şüpheliyi yakalamak içinse çalışmalar sürüyor. (DHA)

 

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