Sudan ucuza havuz keyfi! Kavurucu sıcaklarda tatile gidemeyenlerin imdadına yetişti! Bir sezon değil ömür boyu sizin olacak

Yaz aylarının bunaltıcı sıcağında serinlemek artık lüks olmaktan çıkıyor. Model prefabrik havuz, sadece 25 bin lira gibi uygun bir fiyatla evlerde tatil havası oluşturdu.

Hızlı kurulumu, dayanıklı yapısı ve ekonomik maliyetiyle dikkat çeken bu havuzlar, Türkiye’de giderek daha fazla aile tarafından tercih edildi.

Uzmanlar, prefabrik havuzların hem çevresel hem de ekonomik avantajlarıyla modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini vurguladı.

2 ÇOCUK, 2 YETİŞKİN AİLE TATİL FİYATLARI...

Diğer yandan bir tatil rezervasyon sitesinden aldığımız fiyatlarda ortalama 2 çocuk, 2 yetişkinin tatil fiyatının 80 bin TL olduğu görüldü. Ayrıca bu fiyatların indirimde olması dikkat çekti.

PRATİK VE EKONOMİK BİR ÇÖZÜM

Bestway Steel Pro Max 56438, 366x100 cm boyutlarıyla geniş bir yüzme alanı sundu. Çelik çerçeveli yapısı sayesinde uzun ömürlü olan bu havuz, PVC kaplamasıyla da dayanıklılığını artırdı.

Kurulumunun sadece birkaç saat sürmesi, betonarme havuzlara kıyasla hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağladı.

Uzmanlar, “Prefabrik havuzlar, geleneksel havuzlara göre %60’a varan maliyet avantajı sunuyor. Ayrıca, demonte edilebilme özelliğiyle taşınabilirlik sağlıyor” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Prefabrik havuzların popülerliği, sadece ekonomik avantajlarıyla sınırlı değil.

İngiltere’de Loughborough Üniversitesi’nden çevre mühendisi Dr. Emma Taylor’ın liderliğinde yürütülen bir çalışma, prefabrik havuzların su ve enerji tasarrufu açısından betonarme havuzlara göre daha çevre dostu olduğunu ortaya koydu. Taylor, “Bu havuzlar, daha az malzeme kullanımı ve hızlı kurulum süreçleriyle karbon ayak izini önemli ölçüde azaltıyor” dedi.

Havuz suyunun düzenli bakımıyla hijyenik bir ortam sağlandığını belirten Taylor, klor ve filtre sistemlerinin doğru kullanımının önemine dikkat çekti.

Ancak, havuz hijyeni konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısı da var. 2017’de Environmental Science & Technology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, toplu havuzlarda idrar oranının yüksek olduğu tespit edilmişti. Bu durum, evde havuz kullanımının hijyen açısından daha güvenli bir alternatif sunduğunu gösterdi.

ABD’li su güvenliği uzmanı Dr. Michael Beach, “Evde havuzlar, kişisel kontrol altında olduğu için daha temiz bir ortam sağlıyor. Haftalık su testi ve uygun kimyasal kullanımıyla riskler sıfıra indirilebilir” dedi.

FİYAT VE ERİŞİM KOLAYLIĞI

Bestway Steel Promax 56438, 25 bin lira civarındaki fiyatıyla piyasadaki en uygun seçeneklerden biri.

Alışveriş sitelerinin verilerine göre, bu modelin fiyatları satıcılar arasında 24 bin 500 ile 27 bin lira arasında değişti.

Uzmanlar, satın almadan önce yetkili satıcıların tercih edilmesini ve garanti koşullarının kontrol edilmesini tavsiye etti.

YAZIN KEYFİNİ EVDE ÇIKARIN

Bestway Steel Promax prefabrik havuz, ekonomik fiyatı ve kullanıcı dostu özellikleriyle yaz aylarını serin geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek.

Hem çevre dostu hem de pratik olan bu havuzlar, Türkiye’de giderek büyüyen bir trendin öncüsü.

Dr. Emma Taylor, “Doğru seçim ve bakım ile evde havuz, hem sağlıklı hem de sürdürülebilir bir serinlik kaynağı olabilir” dedi.