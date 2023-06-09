Sudan'da 24 saatlik ateşkes kararı

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), 24 saatlik ateşkes konusunda anlaştı.

Sudan'da 24 saatlik ateşkes kararı

Sudan'da ordu ile RSF arasında çatışmaların sona ermesi için ABD ve Suudi Arabistan arabuluculuğunda yürütülen müzakereler yeniden başladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki tarafın temsilcilerinin 24 saatlik ateşkes ilan edilmesi konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu. Ateşkesin yarın yerel saatle 06.00'da yürürlüğe gireceği belirtildi. Açıklamada, "Taraflar, ateşkes süresince saldırılardan, uçak veya dron kullanımından, hava bombardımanından, topçu saldırısından, mevzilerin güçlendirilmesinden ve ek kuvvet gönderilmesinden kaçınmayı kabul etti" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, ABD ve Suudi Arabistan'ın Sudan halkının önceki ateşkeslerin uygulanamamasından duyduğu hayal kırıklığını paylaştıkları, son ateşkes girişiminin "şiddet döngüsünü kırma" çabası olduğu vurgulandı.
Sudan'da ordu ile RSF arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle 1.4 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, 476 bin 800 kişi komşu ülkelere sığındı.

Daha önce anlaşmaya varılan ateşkesler büyük ölçüde ihlal edilmiş, şiddet azalsa da tamamen durmamıştı.

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