Sulama havuzunda can verdi! Isparta'da kahreden olay...

Kaynak: AA
Sulama havuzunda can verdi! Isparta'da kahreden olay...

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde sulama havuzuna düşen genç, hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde sulama havuzuna düşen genç, hastanede yaşamını yitirdi.

Namazgah Mahallesi Yeşilköy Sokak'ta Ahmet Ay (17), seralarda sulama için kullanılan 3 metrelik havuza düştü.

Genç, kaldırıldığı Uluborlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ahmet Ay'ın, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden ailesiyle tarım işçisi olarak kente geldiği öğrenildi.

Ay'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü.

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde Ahmet Ay, dün seralarda sulama için kullanılan 3 metrelik havuza düşmüş, sağlık ekiplerince Uluborlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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