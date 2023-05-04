Süleyman Soylu'ya Şişli'de boş meydan şoku

Süleyman Soylu İstanbul'un Şişli ilçesindeki mitinginde alanlar bomboş kaldı.

Süleyman Soylu'ya Şişli'de boş meydan şoku

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok az bir vakit kala partiler, ittifaklar ve adaylar miting ve açıklamalar düzenlemeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 1. sıra milletvekili adayı Süleyman Soylu İstanbul'un Şişli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Soylu’nun mitingine gelen katılımcıların sayısının azlığı ise sosyal medyada gündem oldu.

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Soylu’nun videoda CHP'nin İstanbul'u heba ettiğini belirterek "İstanbul'da İstanbulluya spor yaptırdılar, metrobüsleri iterek. Yetmedi, kolları güçlendi ya, ayakları da güçlensin istediler" dediği duyuluyor.

Soylu’nun umduğu kalabalığı bulamaması dikkatlerden kaçmadı. Alanın sadece ön taraflarında sayılabilecek kadar kişi olduğu arkalarda kimsenin olmadığı ortaya çıktı.

BAYRAMPAŞA’DA DA KİMSE YOKTU

Öte yandan Soylu'nun İstanbul Bayrampaşa'daki konuşmasına da az kişi katılmıştı.

Meydanın ne kadar boş kaldığı ve vatandaşların bayram günü olmasına karşın Soylu'ya ilgi göstermeyip dinlemek için seçim otobüsüne yaklaşmadığı görülmüştü.

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