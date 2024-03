SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 28 Mart 2024 / 00:01

SULTANBEYLİ GENELİNDE YENİ PARK ALANLARININ YAPIMI, MEVCUT PARKLARIN REVİZYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

SULTANBEYLİ GENELİNDE YENİ PARK ALANLARININ YAPIMI, MEVCUT PARKLARIN REVİZYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/399360

1-İdarenin

a) Adı : SULTANBEYLİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : ABDURRAHMAN GAZİ MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ 4 34920 SULTANBEYLİ/543

c) Telefon ve faks numarası : 2443234 - 2165916116

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : SULTANBEYLİ GENELİNDE YENİ PARK ALANLARININ YAPIMI, MEVCUT PARKLARIN REVİZYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı :

2022-2023 YILLARINDA SULTANBEYLİ GENELİNDE YENİ PARK VE ÇOK AMAÇLI SAHALARIN YAPIMI, MEVCUT PARKLARIN REVİZYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İÇİN 113 ADET İNŞAAT, 92 ADET PEYZAJ, 23 ADET ELEKTRİK, 37 ADET TESİSAT İŞ KALEMİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 265 İŞ KALEMİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SULTANBEYLİ SINIRLARI İÇERİSİNDE

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 585 (BeşYüzSeksenBeş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.04.2024 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ - BATTAL GAZİ MAHALLESİ KUBBE CADDESİ HACEGAN SOKAK NO:2 34920 Sultanbeyli İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşleri Benzer İşler Tebliğinde yer alan A - XVIII. Grubu İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

PEYZAJ MİMARLIĞI

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

A-Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. No Poz No Tanımı PUAN 1 PZ.016 Taş Duvara Ocak Taşı İle Temel Yapılması 1 2 PZ.017 Ocak Taşıyla Kabayonu Kargir İnşaat (200 DZ) Yapılması 1 3 PZ.033 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması(mucartasız) (30cmxserbest boy) 1 4 PZ.037 Granit Yüzeyli Parke Taşı Temini ve Döşenmesi (Her Boyut ve Renkte) 1 5 PZ.050 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN. C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ 2 6 PZ.051 BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN (POMPASIZ) C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA BETON DÖKÜLMESİ 1 7 PZ.056 RENKLİ DÖKME EPDM MALZEME İLE KAPLAMA YAPILMASI (HER RENKTE 25 MM KALINLIĞINDA) 2 8 PZ.063 AHŞAP KAMELYA YAPILMASI 2 9 PZ.069 İŞLENEREK DEKORE EDİLMİŞ DEMİRDEN PARMAKLIK V.B. DEKORATİF İMALAT YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI 1 10 PZ.077 OYUN SAHASI ETRAFI PVC KAFES TEL KAPLAMA YAPILMASI ( H=6 M YÜKSEKLİĞİNDE 50X50 3.50 MM KALINLIĞINDA GALVANİZ ÜZERİ PVC KAPLI TEL İLE ÇEVRİLMESİ) 1 11 PZ.097 1 NOLU KENT MOBİLYASI TEMİNİ (STANDART BANK) 1 12 PZ.098 2 NOLU KENT MOBİLYASI TEMİNİ (DÖKÜM KOLÇAKLI BANK) 1 13 PZ.099 3 NOLU KENT MOBİLYASI TEMİNİ (PİKNİK MASASI) 1 14 PZ.100 4 NOLU KENT MOBİLYASI TEMİNİ (ÇATILI PİKNİK MASASI) 2 15 PZ.101 5 NOLU KENT MOBİLYASI TEMİNİ (ÇÖP KOVASI) 2 16 PZ.114 HAZIR RULO ÇİM TEMİNİ VE SERİLMESİ 2 17 PZ.116 TANKERLE SULAMA YAPILMASI 2 18 PZ.131 PARK VE YEŞİL ALANLARIN TEMİZLENMESİ 5 19 PZ.132 PARK VE YEŞİL ALANLARIN ÇİMLERİNİN BİÇİLMESİ 1 20 PZ.133 YOL BOYU VE GENİŞ KAMULAŞTIRMA ALANLARINDAKİ OTUN MAKİNA İLE BİÇİLMESİ 3 21 PZ.140 4 LÜ KARIŞIM TEMİNİ VE TOPRAĞIN HER KALINLIKTA SERİMİ 1 22 PZ.148 KIŞLIK MEVSİMLİK ÇİÇEK TEMİNİ VE DİKİLMESİ 1 23 PZ.149 YAZLIK MEVSİMLİK ÇİÇEK TEMİNİ VE DİKİLMESİ 1 24 PZ.150 SOĞANLI BİTKİ TEMİNİ VE DİKİLMESİ 1 25 PZ.224 1 NOLU AYDINLATMA DİREĞİNİN TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 1 26 PZ.225 2 NOLU AYDINLATMA DİREĞİNİN TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI 1 27 PZ.229 PARKLARDA VE DİĞER YEŞİL ALANLARDA OTOMATİK SULAMA TESİSATI YAPILMASI 1 Tabloda yer alan iş kalemleri için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin, toplam yaklaşık maliyete oranının %80 - %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 - %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.