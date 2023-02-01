1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Fren yerine gaza bastı. Park halindeki otomobile çarptı

Fren yerine gaza bastı. Park halindeki otomobile çarptı

Sultangazi'de iki lastiği patlayan otomobili kullanan sürücü, fren yerine gaza basınca park halindeki bir araca çarptı. Otomobil sürüsü olay yerinden ayrılırken, park halindeki aracın sürücüsü ise otomobilinin yanına geldiğinde hasarı görüp şaşkınlık yaşadı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:46
Takip Et

Sultanbeyli'de bir sürücü fren yerine gaza bastı

Fren yerine gaza bastı. Park halindeki otomobile çarptı
+
Aa
-

İHA

Olay geçtiğimiz pazar günü Sultangazi Cebeci Mahallesi 2. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinden iki lastiği patlak bir otomobil ile gelen kadın sürücü dönüş yapıp kaldırıma yanaşmak istedi. Bu esnada fren yerine gaza basan sürücü park halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil geriye doğru sürüklendi. Aracından inen sürücü ve yanında bulunan şahıs bir süre sonra olay yerinden yaya olarak ayrıldı. Birkaç dakika sonra kazanın yaşandığı yere yeniden gelen sürücü ve yanındaki şahıs lastikleri patlak olan otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.

"KAZA OLABİLİR AMA İNSAN NOT BIRAKIR"

Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken duruma tepki gösteren otomobil sahibi Metin Koçkesen "Arabamı park ettim, camiye gittim. Geldiğimde aracımın önünün vuruk olduğu gördüm. Komşulara sordum, komşularım dedi ki ‘bir araç geldi vurdu’. Komşuların kameralarına baktık. Çanakkale Şehitleri Caddesi’nden gelen araç, Sultangazi ilçesinin en geniş caddesi 2. Cebeci Caddesi’nde park halindeki araca, patlak lastikle park edeceği yerde gaza basıyor galiba panik yapıyor, benim araca vuruyor. Aracın arkasını önünü kontrol ediyorlar. Bir müddet sonra olay yerinden ayrılıyorlar. Kaza olabilir ama insan not bırakır. En azından insan arar bu aracın sahibi kim der. Yani bunu bir insanın yapmaması gerekir. Bunu şiddetle kınıyorum. Kaza her türlü olur. Biz de şu an araştırıyoruz. Aracımın ön tarafında zarar var" dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
2
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
3
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Altın uzmanı İslam Memiş altında olacakları tarih vererek açıkladı
4
﻿Altın uzmanı İslam Memiş altında olacakları tarih vererek açıkladı
﻿Altın uzmanı İslam Memiş altında olacakları tarih vererek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
5
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
7
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿Avrupalılar elektrikli otomobile yüklendi satışlar arttı
﻿Avrupalılar elektrikli otomobile yüklendi satışlar arttı
﻿Avrupalılar elektrikli otomobile yüklendi satışlar arttı
﻿Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
﻿Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
﻿Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
﻿Burdur’da iki katlı müstakil binada yangın çıktı
﻿Burdur’da iki katlı müstakil binada yangın çıktı
﻿Burdur’da iki katlı müstakil binada yangın çıktı
﻿Adana'da eski rektöre 2,5 yıl hapis cezası
﻿Adana'da eski rektöre 2,5 yıl hapis cezası
﻿Adana'da eski rektöre 2,5 yıl hapis cezası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.